مواطن: الفلسطينيون إخواننا وتهجيرهم من أراضيهم جريمة نرفضها (فيديو)

أعلن أحد المواطنين دعمه وتضامنه مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن القضية الفلسطينية، قائلًا: "محدش يرضى باللي حصل وبيحصل لأهلنا وإخواننا في فلسطين واعتداءات الاحتلال المستمرة لهم".

مواطن يدعم الرئيس السيسي

أوضح أنه حرص على المشاركة في الوقفات الاحتجاجية لإعلانه وتضامنه مع أشقائه في فلسطين ومحاولة الوصول لحل ومناشدة حكماء العرب بدعم القضية والوقون مع أهل فلسطين.

وأكد على أنه يدعم قرار رئيس الجمهورية بمنع التهجير، قائلًا: "مينفعش يهاجروا وييجوا مصر كدا بيتخلوا عن البلد وعن فلسطين ودا اللي الاحتلال عايزة من البداية".

وقفة احتجاجية لنقابة الصحفيين

وردد المشاركون: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، والشعب يريد إسقاط كامب ديفيد"، و"خليتونا في نص هدومنا"، و"تسقط تسقط كامب ديفيد"، وحمل العديد من المشاركين لافتات دون عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها: "من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"ولا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

كما رفع المشاركون لافتات لصور شهداء القصف الإسرائيلي الأيام الماضية، وأخري للخراب الذى لحق بقطاع غزة من تدمير".

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وتحمل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

كما أعلن المجلس رفضه محاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.