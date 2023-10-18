الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحد أبطال أكتوبر يكشف كيف تم تأسيس سلاح الدفاع الجوي في عهد جمال عبدالناصر؟

زغلول وهبة أحد أبطال
زغلول وهبة أحد أبطال حرب أكتوبر

كشف الجندي مقاتل زغلول وهبة، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر 1973، قائلًا: "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صاحب فكرة إنشاء قوات الدفاع الجوي بعد نكسة 1967م". 

دور المشير محمد علي فهمي في حرب أكتوبر

وأضاف الجندي مقاتل زغلول وهبة،  خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد،  أن المشير محمد علي فهمي  كان له دور كبير في تكوين قوات الدفاع الجوي وسافر على روسيا آنذاك وتعاقد على أحدث أسلحة دفاع جوي للجيش المصري، معقبًا: "كنت ضمن مجموعة تم اختياراها للانضمام إلى سلاح الدفاع الجوي بعد تدشينه رسميًا". 

كما أوضح أن المشير محمد علي فهمي مهندس معركة الدفاع الجوي في حرب أكتوبر ومنفذ حائط الصواريخ. 

وأشار الجندي مقاتل زغلول وهبة، أنه تم الاستمرار في تدريبنا لمدة 4 شهور على كافة تفاصيل عمل سلاح الدفاع الجوي، كما تم تأهيلنا بشكل كبير للتعامل مع الطيران المنخفض وإسقاطه.

نصر أكتوبر 50 سنة حرب أكتوبر مقاتل زغلول وهبة قوات الدفاع الجوي جمال عبدالناصر

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