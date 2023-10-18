«التنسيقية»: منصات "ميتا" صادرت على حقوق النشطاء فى التضامن مع فلسطين

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمختلف مكوناتها الحزبية والسياسية، تعرض ملايين المستخدمين لمنصات "ميتا" في الدول العربية، لموجة من التضييق والقمع وضرب الحائط بكل الحريات الرقمية وحرية الرأي والتعبير، من خلال مصادرة أغلب المحتوى الخبري أو التعبيري بشأن الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية.

وتابعت "التنسيقية" في بيان لها، أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير وكل حقوق المستخدمين المنصوص عليها قانونًا بموجب سياسات الاستخدام لهذه المنصات انحيازًا للاحتلال الإسرائيلي للتغطية على جرائمه ضد الفلسطينيين.

وطالبت "التنسيقية" المجتمع الدولي ودبلوماسيي العالم والمنظمات الحقوقية والرقمية المختصة بمخاطبة شركة "ميتا" لفتح تحقيق فوري بشأن هذه الخروقات والانتهاكات لحقوق المستخدمين.

وقفة احتجاجية دعمًا للقضية الفلسطينية

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والنساء والأطفال من أهالي غزة.

وأكد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدهم ودعمهم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصدرت بيانًا اليوم، أكدت فيه أن موقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائمًا، يدرك جيدًا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك نؤكد دائمًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبًا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.