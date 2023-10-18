وزير الدفاع الإسرائيلي يُحذر: حزب الله يمتلك 10 أضعاف قدرات "حماس"

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، دعا في جلسة مغلقة إلى الاستعداد لمواجهة حزب الله على الجبهة الشمالية.

وحذر “غالانت" من احتمالية اندلاع مواجهات في الشمال، مشيرا إلي أن حزب الله لديه قدرات أكثر بـ 10 أضعاف من حماس.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلي أن جيش الاحتلال يبدأ في إنشاء مستشفى ميداني في الجليل ضمن الاستعدادات لاحتمال اندلاع مواجهة مع حزب الله.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع ‏الراهب على الحدود جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان له: فجر اليوم قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال في موقع ‏الراهب وتمت إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها.

نزوح كبير فى مدن جنوب لبنان.. و"اليونيفيل" ينفى مغادرة البلاد

وعلق أحمد سنجاب مراسل “القاهرة الإخبارية”، على إعلان حزب الله اللبناني، استهدافه دبابة "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب مقابل عيتا الشعب جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها، فجر اليوم.

وقال إن القصف بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بعد إعلان حزب الله استهداف دبابة "ميركافا"، ليرد الجانب الإسرئيلي بقصف مكثف لمنطقة علم الشعب وعيتا الشعب في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية.

تابع، أن القصف المتبادل أدى إلى وقوع العديد من الخسائر في الأرواح والخسائر المادية التي لم يتم الإعلان عنها رسميا حتى الآن، ولكن هناك حالة من النزوح الكبير في مدن جنوب لبنان، خاصة بعدما وسع الاحتلال الإسرائيلي دائرة القصف في الجنوب اللبناني.

وذكر أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، أعلنت أنها لن تترك مواقعها وذلك على خلفية تردد أنباء خلال الساعات الماضية بتوقف عمليات “اليونيفيل” في الجنوب اللبناني.