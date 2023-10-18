نزوح كبير فى مدن جنوب لبنان.. و"اليونيفيل" ينفى مغادرة البلاد

علق أحمد سنجاب موفد فضائية “القاهرة الإخبارية”، على إعلان حزب الله اللبناني، استهدافه دبابة "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب مقابل عيتا الشعب جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها، فجر اليوم.

وقال إن القصف بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بعد إعلان حزب الله استهداف دبابة "ميركافا"، ليرد الجانب الإسرئيلي بقصف مكثف لمنطقة علم الشعب وعيتا الشعب في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية.

وتابع، أن القصف المتبادل أدى إلى وقوع العديد من الخسائر في الأرواح والخسائر المادية التي لم يتم الإعلان عنها رسميا حتى الآن، ولكن هناك حالة من النزوح الكبير في مدن جنوب لبنان، خاصة بعدما وسع الاحتلال الإسرائيلي دائرة القصف في الجنوب اللبناني.

وذكر أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، أعلنت أنها لن تترك مواقعها وذلك على خلفية تردد أنباء خلال الساعات الماضية بتوقف عمليات “اليونيفيل” في الجنوب اللبناني.