أهالى أسرى الاحتلال: السماح بمرور المساعدات لقطاع غزة يُطيل الحرب

أعرب أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، عن غضبهم من موافقة اسرائيل على السماح بمرور المساعدات إلى قطاع غزة، معتبرين أن القرار سيكون له انعكاسات سلبية على حياة ذويهم.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، عن أهالي الأسرى قولهم: "إذا لم يتم إلغاء قرار السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة فإن الحرب ستطول".

على صعيد متصل، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها حشدت قافلة تحمل 60 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية لنشرها في غزة، لكنها تحتاج إلى وصول آمن لتسليمها. وقالت: "هناك حاجة ماسة لتوصيل المساعدات للجرحى والمرضى".

مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن يطالب بفتح معبر رفح

فيما طالب مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بفتح معبر رفح لدخول المساعدات وتوفير الضمانات الأمنية لمن يريد العبور.

كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وتابع البيان أن المساعدة سيتم تقديمها من خلال “شركاء موثوقين” بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، بحسب الجارديان.

وأضاف أن التمويل سيساعد في دعم أكثر من مليون شخص بالمياه النظيفة والغذاء ودعم النظافة والرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية الأخرى.