"الأعلى للثقافة" يدين العدوان على غزة والممارسات القمعية الإسرائيلية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وكتّابه ومثقفيه، مع التأكيد على حقه المشروع في الدفاع عن أرضه ورفض أية محاولات تحريضية على التهجير والنزوح القسري، انطلاقًا من المسئولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية للمثقفين المصريين.

كما أدان المجلس بأقسى عبارات الإدانة العدوان والممارسات القمعية الإسرائيلية، آخرها العدوان السافر على المستشفى المعمداني بالأمس.

وأشاد المجلس الأعلى للثقافة، ممثلًا عن جموع المثقفين المصريين، بموقف القيادة السياسية المشرفة والداعمة للحقوق الفلسطينية، والمنددة بازدواجية المعايير وعدم الالتزام بالقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين.

كما ثمن المجلس مواقف المثقفين والكتّاب العالميين، المشهود لهم بالنزاهة الفكرية والاحتكام الكامل إلى الضمير الإنساني، لدعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة كما أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، إن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

وأكد الرئيس السيسى، رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطينى.