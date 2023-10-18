مواطن: أدعم الرئيس السيسي في كافة القرارات للحفاظ على حياة المواطنين (فيديو)

أعلن المصريون تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في أي قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة.

قال أحمد ربيع أحد المواطنين من محافظة بني سويف: “أعلن دعمي للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع قراراته وترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لإستكمال المسيرة العظيمة التي حققها لخطة مصر 2030”.

وأضاف أدعم الرئيس السيسي في كافة القرارات للحفاظ علي حياة المواطنين برؤية الاستقرار والأمن والأمان.

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.