رئيس الشيوخ: الاحتلال الغاشم قصف المستشفى المعمدانى مثلما قتل أطفال مدرسة بحر البقر

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنّ الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة لم ترحم المرضى والجرحى في مستشفى الأهلي المعمداني، فقتلت وجرحت المئات مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر من قبل، فضلًا عن الدمار الشامل الذي ترتكبه تلك القوات الغازية الغاشمة المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة التاريخية والتي تعتبر سابقة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي كان آخرها قصف مستشفى الأهلي المعمداني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية.

وأكد أن المجلس يرفض سياسة تهجير أبناء غزة من وطنهم ويدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم لإدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسئولين عنها.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل والأمن والسلم في هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين ولن ينجو منها أحد، بجانب الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.