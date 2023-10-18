الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تقدم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للمدنيين فى غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلن البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لشعب غزة والضفة الغربية "من خلال شركاء موثوقين بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".

وقال البيت الأبيض: "لا ينبغي إلقاء اللوم على المدنيين ولا ينبغي أن يعانوا من إرهاب حماس المروع، يجب حماية حياة المدنيين ويجب أن تصل المساعدة بشكل عاجل إلى المحتاجين". 

وتابع سنواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة للتأكيد على أهمية الالتزام بقانون الحرب، ودعم أولئك الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو تقديم المساعدة، وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى.

وفي تصريحات من تل أبيب يوم الأربعاء، حذر بايدن من أن المساعدات مخصصة للمدنيين الفلسطينيين، وليس لحماس.

وقال في تل أبيب: "وافقت إسرائيل على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة".

وأضاف  "دعوني أكون واضحًا - إذا قامت حماس بتحويل المساعدات أو سرقتها، فإنها ستثبت مرة أخرى أنها لا تهتم برفاهية الشعب الفلسطيني، وسوف ينتهي الأمر - من الناحية العملية، سيمنع المجتمع الدولي من القيام بذلك".

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