المؤلفة مريم نعوم في غزة.. حقيقة أم تضامن؟

نشرت السيناريست مريم نعوم، مؤلفة مسلسل "الهرشة السابعة" تواجدها في غزة التي تشهد قصفًا إسرائيليًا منذ 7 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عبر منشور لها على حسابها الشخصي بـ"فيسبوك" يُظهر تواجدها في المدينة الفلسطينية وهو ما أكده المتابعين عبر منصات التواصل.

فيما أكدت المؤلفة المصرية، في منشور عبر حسابها الشخصي عدم مغادرتها مصر، وأنَّ هذا في إطار حملة التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الشقيق.

خروخ المواطنين تضامنًا مع فلسطين

وخرج آلاف المواطنين في عدد كير من الدول العربية والعالمية فى مسيرات تظاهرية ضد العنف الذي تتخذه إسرائيل والحرب التي شنتها على فلسطين ولاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية.

تصريحات الرئيس السيسي اليوم

وأصدر الرئيس السيسي حزمة قرارات هامة خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وجاءت تصريحات الرئيس كالتالي: