الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المؤلفة مريم نعوم في غزة.. حقيقة أم تضامن؟

مريم نعوم
مريم نعوم

نشرت السيناريست مريم نعوم، مؤلفة مسلسل "الهرشة السابعة" تواجدها في غزة التي تشهد قصفًا إسرائيليًا منذ 7 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عبر منشور لها على حسابها الشخصي بـ"فيسبوك" يُظهر تواجدها في المدينة الفلسطينية وهو ما أكده المتابعين عبر منصات التواصل.

فيما أكدت المؤلفة المصرية، في منشور عبر حسابها الشخصي عدم مغادرتها مصر، وأنَّ هذا في إطار حملة التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الشقيق.

 

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خروخ المواطنين تضامنًا مع فلسطين

وخرج آلاف المواطنين في عدد كير من الدول العربية والعالمية فى مسيرات تظاهرية ضد العنف الذي تتخذه إسرائيل والحرب التي شنتها على فلسطين ولاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية.

تصريحات الرئيس السيسي اليوم

وأصدر الرئيس السيسي حزمة قرارات هامة خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وجاءت تصريحات الرئيس كالتالي:

  • أتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي لمستشفى المعمداني بغزة.
  • ندين الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح للقوانين الدولية.
  • نرفض الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.
  • التصعيد العسكري في قطاع غزة أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الجانبين.
  • استمرار العمليات العسكرية الحالية ستكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة.
  • يجب العمل بشكل مكثف لاستئناف عملية السلام عقب احتواء التصعيد الراهن في قطاع غزة.
  • لا نبرر أي استهداف للمدنيين.
  • مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني.
  • إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب.
  • مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص ونحتاج إلى عدم تحويله إلى فكرة غير قابلة للتنفيذ.
  • أكدنا أهمية أن تسفر القمة عن وقف التصعيد الجاري والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور.
  • مصر ملتزمة بنقل المساعدات إلى غزة لدى سماح الأوضاع بذلك.
مريم نعوم السيناريست والمؤلفة مصرية مريم نعوم المؤلفة مصرية مريم نعوم إسرائيل غزة قطاع غزة

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