قيادي بـ"مستقبل وطن": نؤيد قرارات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالتصريحات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ووصفها بالكلمة القوية التي اتسمت بالوضوح والتهديد لقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح أن خطاب الرئيس السيسى جاء حاسمًا بشأن السيادة المصرية على أراضيها ومؤكدًا على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

الظروف الراهنة

وأكد “عبدالغني” في تصريحات له، أن جميع المواطنين يقفون خلف الرئيس السيسي في جميع القرارات التي يتخذها خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤيدا لرفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.

وتابع: "ما يحدث في فلسطين ليس فقط الحرص على توجيه عمليات عسكرية لحماس، ولكن هى محاولة لتهجير السكان المدنيين من خلال تكثيف عمليات قتل المدنيين الأبرياء في جرائم إبادة جماعية"، مؤكدا على أهمية العودة لمسار التهدئة الذى يفتح آفاقا جديدة للتسوية ويجنب الانزلاق في حلقة مفرغة من العنف لا نهاية لها.

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، برفض السيسي لجميع الاعتداءات الغاشمة ضد المدنيين، مؤكدا أن جميع المصريين يقفون ومساندين للسيسي، قائلا:" بمجرد ما يطلب المصريين للخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سيخرج ملايين المصريين الذين يؤيدون موقف القيادة السياسية وسنشارك في أي حركة شعبية"، مضيفا أن مصر ستظل السند الحقيقي للشعب الفلسطينى، معلنا رفضه للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هذا الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطينى المدني.

القيادة السياسية

وأوضح عبدالغني، أن خطاب القيادة السياسية حول الأزمة الفلسطينية يدل على إدراك الرئيس السيسي لجميع المخططات الإسرائيلية، مؤكدا أن مصر هى من أكثر الدول التي عانت كثيرًا من أجل القضية الفلسطينية، قائلا"القيادة السياسة كشف في خطابة لكل العالم عن التحديات الكارثية التي ستبدد السلام من فكرة تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، وما يستبعه من تداعيات لهذا الأمر الخطير.

وأكد على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإغاثية للقطاع وتيسير عمل المنظمات الإنسانية، أملا أن تسفر القمة التي دعت إليها مصر يوم السبت المقبل، عن مخرجات توقف التصعيد وتحقن دماء المدنيين، مشيرا إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.

وأدان عبدالغني، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في فلسطين والذي وصفه بالفعل المجرم والوحشي والخسيس والذي يعد من أبشع الجرائم الإنسانية، خاصة وأنه أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، قائلا " قصف المستشفى دليل على إجرام النظام الاسرائيلي أمام العالم بأكلمه، وانتهاكه للقوانين الدولية، وأن استمرار العمليات العسكرية بغزة له تداعيات أمنية وإنسانية تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، مشيدا بموقف مصر الحاسم من رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة واستهداف المدنيين.