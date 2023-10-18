الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الروم الكاثوليك يستنكر استهداف مستشفى المعمداني: إبادة جماعية

بطريرك أنطاكية وسائر
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق

استنكر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي "بأشد عبارات الاستنكار جريمة الحرب التي نفذها الكيان الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين وأسفرت عن مئات الشهداء والجرحى".

أشار العبسي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى أن "استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة جريمة موصوفة ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان وأن مثل هذه الانتهاكات تتخطى جرائم الحرب وتصل الى حدود إلابادة الجماعية الممنهجة".

وطالب العبسي "المجتمع الدولي بالتدخل السريع ووقف المجازر بحق الشعوب المضطهدة ونصرة الشعب الفلسطيني وحماية اطفال ونساء وشيوخ غزة"، كما دعاه" لعدم ازدواجية المعايير ومحاكمة المجرمين، والتحرك العاجل لإفساح المجال من أجل إدخال المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة ومعالجة الجرحى والمصابين الذين ندعو لهم بالشفاء العاجل".

في السياق، أأعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها د.القس أندريه زكي، كل ما جاء في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، حول خطورة تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، والتأكيد على أن هذه الفكرة ستُهدد السلام القائم بين مصر وإسرائيل، كما نؤكد رفض المصريين التعامل مع القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، على أن يأتي ذلك على حساب الأرض المصرية، كما أننا نثق في أن الدولة المصرية ستظل على موقفها الأصيل في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه.

أضاف: نؤكد مجددًا بأننا نثق بأن مصر قادرة على استقبال المساعدات والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية ساهمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بنحو ٤٢ طنًّا من المواد الغذائية الجافة، التي تخدم نحو ٥٠٠٠ أسرة، في طريقهم لدعم الأشقاء في فلسطين.

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