أهالي أسيوط يدعمون غزة في ميدان المحطة (فيديو)

تجمع متظاهرون مصريون في ميدان المحطة بمحافظة أسيوط دعمًا للقضية الفلسطينية وللتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة واستشهاد العديد من المواطنين الأبرياء.

ورصدت كاميرا جريدة “الدستور” هتافات المتظاهرين الداعمة للقضية الفلسطينية، كما رفعوا أعلام مصر وفلسطين تنديدًا بمذبحة قصف مستشفى المعمداني.

وأدانت مصر بأشد العبارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، حيث أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.