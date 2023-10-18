الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع أرباح مورجان ستانلي الفصلية بـ9%

مورجان ستانلي
مورجان ستانلي

تراجعت أرباح مورجان ستانلي في الربع الثالث لكن بأقل من المتوقع، حيث عوض الأداء القوي في قسم إدارة الثروات بالبنك الضربة الناجمة عن الاستثمارات الخاملة.

وأدت أعمال إدارة الثروات، التي كانت نقطة مضيئة لمورجان ستانلي في الأرباع الأخيرة، إلى تقليل اعتماد البنك الأمريكي على التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتي ترتبط إلى حد كبير بالدورات الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي جيمس جورمان في بيان: “في حين ظلت بيئة الاقتصاد متباينة هذا الربع، حقق البنك نتائج قوية.. لقد حققت أعمالنا في الأسهم والدخل الثابت أداء جيدًا في الأسواق، كما حققت إدارة الثروات والاستثمار إيرادات أعلى”.

ارتفعت الإيرادات الصافية من إدارة الثروات بنحو 5 بالمئة إلى 6.4 مليار دولار، بينما تقلصت الأصول الجديدة الصافية إلى 35.7 مليار دولار من 64.8 مليار دولار قبل عام.

انخفضت أرباح مورجان ستانلي الصافية بحوالي 9 بالمئة إلى 2.4 مليار دولار، أو 1.38 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر. وكان المحللون يتوقعون ربحية للسهم عند 1.28 دولار وفقا لبيانات LSEG IBES.

وانخفضت أسهم البنك بنسبة 3 بالمئة في تعاملات ما قبل الافتتاح ببورصة وول ستريت.

وتراجع إجمالي الإيرادات من الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 27 بالمئة إلى 938 مليون دولار، حيث أظهر نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي علامات قليلة على التحسن.

وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة، والتدقيق في مكافحة الاحتكار، والتوقعات الاقتصادية والجيوسياسية غير المؤكدة إلى تقليل شهية الشركات لإبرام الصفقات، حيث تراجعت إيرادات الدخل الثابت بنسبة 11 بالمئة إلى 1.95 مليار دولار.

وانخفضت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية بنسبة 17 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 15.2 مليار دولار.

ومن الممكن أن تتعرض الأسواق لمزيد من الهزات بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية التي أضرت بثقة المستثمرين.

كما قام بنك مورجان ستانلي بتخصيص 134 مليون دولار كمخصصات لخسائر الائتمان، ارتفاعًا من 35 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي، مدفوعًا بتدهور الأوضاع في العقارات التجارية.

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