أستاذ قانون دولي: نثمن دور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

أعرب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، والخبير في النزاعات الدولية، عن حزنه للوضع المؤسف في قطاع غزة، ناعيًا كل الشهداء والضحايا، مناشدًا العالم العربي والمجتمع الدولي بسرعة التدخل ومساعدة أشقائنا الفلسطينيين والعمل على تواجد ممر إنساني لدخول المساعدات لقطاع غزة.

وأشاد مهران خلال تصريحات لـ" الدستور"، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الأزمة، من خلال المساعدات التي تتواجد الآن بمعبر رفح، والتصريحات الأخيرة بخصوص التهجير القسري للفلسطينيين التي ترفضه مصر حكومة وشعبًا، والمخالف للقانون الدولي والمواثيق الدولية، واتفاقيات جينيف، وهو ما أعلنه الرئيس السيسي اليوم، بدعم القضية الفلسطينية وسيادة مصر على أرضها وعدم السماح بالتفكير بتهجير أهالي غزة إلى سيناء.

وأوضح أن القانون الدولي الإنساني هو قانون يقلل من ويلات الحروب، ويهدف إلى حماية الفئات الضعيفة، مشيرًا إلى أن ما ترتكبه قوات الاحتلال مخالف لجميع الأعراف والديانات السماوية، والمواثيق، فلا يوجد مادة لم تنتهكها إسرائيل، في القانون الدولي الإنساني.

وتابع أن القانون يحذر التهجير أو نقل المدنيين داخل الدولة أو لخارجها، وإسرائيل تستهدف التهجير القسري لأهالي غزة بالمخالفة للقانون الدولي، وذلك لأهداف عديدة والتي جاءت في تصريحات العديد من الصحفيين الإسرائيليين بتهجير الفلسطينين إلى سيناء، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بمس سيادتها أو هدم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد على دعم القضية الفلسطينية وأن مصر مع الأشقاء الفلسطينيين وتعمل على دعمهم بكل ما تؤتي من قوة، ولكن هدف تهجير الفلسطينيين من غزة هو هدم القضية الفلسطينية ويعرض أمن مصر القومي للخطر، موضحًا أن الشعب المصري مع الرئيس السيسي في جميع قراراته التي تحمي أمن مصر القومي وتدعم أهالي فلسطين والقضية الفلسطينية، مثمنًا إعلان الحداد على شهداء مستشفى الأهلي المعمداني.



وأشار إلى أن ما حدث في مستشفى المعمداني جريمة بشعة وحرب إبادة وانتهاكات مجرمة تنص عليها المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنه قد دعا إلى مبادرة شعبية بتقدم شعوب العالم ببلاغات إلكترونية للمحكمة الدولية لتقديم بلاغات رسمية ضد الكيان الصهيوني، لمحاكمته محاكمة جنائية دولية عادلة ومحاسبته من خلال تدخل المجتمع الدولي، فلا يوجد أي مبرر لقتل المدنيين ومهاجمتهم والتعدي على المستشفيات وتهجيرهم القسري.