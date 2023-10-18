الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سرايا القدس تقصف تحشدات لجنود الاحتلال في نيريم وصوفا بالصواريخ وقذائف الهاون

حماس
حماس

قامت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، بقصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في نيريم وصوفا بالصواريخ وقذائف الهاون.

كما قصفت سرايا القدس ضمن عملية "طوفان الأقصي"، مدينة بئر سبع برشقة صاروخية ردا علي مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

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مجزرة إسرائيل في قطاع غزة بحق الأطفال

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على مستشفى مساء الثلاثاء في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 471 شخص أغلبيتهم من النساء والأطفال وصف ما حدث بالمجزرة.

وأوضحت “سي إن إن”، أن احتجاجات مناهضة لإسرائيل اندلعت في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الذي أدان فيه زعماء الدول العربية إسرائيل بسبب القصف المميت الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص الذين لجأوا إلى مستشفى في مدينة غزة.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن عدة دول عربية  بما في ذلك المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة والعراق، أصدرت بيانات تدين إسرائيل بسبب قصفها المستشفى.

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وفي الوقت نفسه، تجمع آلاف المتظاهرين وهم يرددون شعارات مناهضة لإسرائيل في لبنان والعراق والأردن والكويت ومصر وتونس كما هزت الاحتجاجات مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكان الانفجار الذي وقع في المستشفى ضمن آخر أخبار قطاع غزة أدى إلى تأجيج الغضب في جميع أنحاء المنطقة بسبب إراقة الدماء في غزة، وهو جيب ساحلي يسكنه 2.2 مليون شخص الذي تحاصره إسرائيل.

كما تجمع مئات المتظاهرين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان بالأردن أمس وحاولت إحدى المجموعات "الوصول إليها"، لكن مصدر أمني قال لـCNN إن قوات الأمن تعاملت معهم ودفعتهم بعيدًا. 

وفي لبنان، تجمع مئات المتظاهرين في الساحة المؤدية إلى السفارة الأمريكية شمال بيروت يوم الثلاثاء وحاولوا اختراق الحواجز الأمنية. 

كما ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل في بغداد بالعراق، وقال مسؤولون أمنيون في بغداد لشبكة CNN إن العشرات من المتظاهرين حاولوا عبور الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء – وهي المنطقة التي تضم مكاتب الحكومة العراقية والعديد من السفارات، بما في ذلك السفارة الأمريكية – لكن قوات الأمن منعتهم من القيام بذلك.

سرايا القدس حماس الإحتلال الإسرائيلي نيريم صوفا بئر سبع

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