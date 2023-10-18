الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني جريمة حرب لن يغفرها التاريخ

النائب محمود الشامي
النائب محمود الشامي

أدان النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، مجزرة مستشفى المعمدانى وسط غزة جريمة إسرائيلية مكتملة الأركان، وعلق: “تداعياتها ستكون وخيمة على إسرائيل”.

صمت دولي وغربي متخاذل

ولفت “الشامي” في تصريح له اليوم الأربعاء، إلى أن الصمت الدولي والغربي المتخاذل عن نصرة الحق، دعم إسرائيل في مواصلة انتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع: “العالم كله يتحمل مسئولية قتل الأبرياء، والتاريخ سيلعن زعماء إسرائيل قاتلي الأطفال الذين يتغنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم مجرمو حرب"

وأكد عضو مجلس النواب أن مجزرة الاحتلال في مستشفى الأهلي المعمداني سنظل شاهدة على أبشع جرائمها.

مطالب باجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، جريمة حرب ارتكبها الاحتلال، استكمالًا لمسلسل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والإنساني. 

وطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، لوضع حد للممارسات العنصرية والإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين.

txt

وكيل خطة النواب: ندعم المواقف الشجاعة للرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

اشادة بموقف مصر القوي والرافض للعدوان الاسرائيلي

واختتم النائب محمود الشامي،، بالاشادة بموقف مصر القوي والرافض للعدوان الاسرائيلي، والغاء القمة الرباعية التي كانتت مقررة في الأردن وسيحضرها الرئيس الامريكي بايدن.

وقال إنها صفعة على وجه الولايات المتحدة وأمام العالم كله للتحرك، قبل الاندفاع إلى كارثة كاملة بحق 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

 

قمة القاهرة للسلام

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي،  لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام" لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة  قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة  حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ر النائب محمود الشامي مجلس النواب مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إسرائيلية حرب غزة 2023

الأكثر قراءة

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

عاجل.. إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

عاجل.. "مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. مظاهرات حاشدة بجامعة المنيا تضامنًا مع فلسطين

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

مظاهرات حاشدة فى كفرالشيخ دعمًا للرئيس السيسى وموقفه المتضامن مع القضية الفلسطينية ( صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين

عاجل.. إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟