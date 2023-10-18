برلماني: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني جريمة حرب لن يغفرها التاريخ

أدان النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، مجزرة مستشفى المعمدانى وسط غزة جريمة إسرائيلية مكتملة الأركان، وعلق: “تداعياتها ستكون وخيمة على إسرائيل”.

صمت دولي وغربي متخاذل

ولفت “الشامي” في تصريح له اليوم الأربعاء، إلى أن الصمت الدولي والغربي المتخاذل عن نصرة الحق، دعم إسرائيل في مواصلة انتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع: “العالم كله يتحمل مسئولية قتل الأبرياء، والتاريخ سيلعن زعماء إسرائيل قاتلي الأطفال الذين يتغنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم مجرمو حرب"

وأكد عضو مجلس النواب أن مجزرة الاحتلال في مستشفى الأهلي المعمداني سنظل شاهدة على أبشع جرائمها.

مطالب باجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، جريمة حرب ارتكبها الاحتلال، استكمالًا لمسلسل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، لوضع حد للممارسات العنصرية والإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين.

اشادة بموقف مصر القوي والرافض للعدوان الاسرائيلي

واختتم النائب محمود الشامي،، بالاشادة بموقف مصر القوي والرافض للعدوان الاسرائيلي، والغاء القمة الرباعية التي كانتت مقررة في الأردن وسيحضرها الرئيس الامريكي بايدن.

وقال إنها صفعة على وجه الولايات المتحدة وأمام العالم كله للتحرك، قبل الاندفاع إلى كارثة كاملة بحق 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

قمة القاهرة للسلام

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام" لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.