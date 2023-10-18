الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مياه الشرب بسوهاج تدفع بمعدات جديدة بأكثر من 73 مليون جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم شراء عدد 4 حفار هيدروليكى بقيمة 16.9 مليون جنيه تم استلام 3 منهم وعدد 8 سيارات كسح 4 متر مكعب و4 سيارات مجهزة نافورى 4 متر مكعب تم استلام اثنين منهم وكذلك سيارتين كسح 8 متر مكعب وسيارتين نافورى 8 متر مكعب بقيمة 47.3 مليون جنيه وسيارتين فاكيوم 4 متر مكعب بقيمة 9 مليون جنيه جارى توريدهم وان تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى مجابهة السيول والأزمات هذا بالإضافة إلى  قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

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وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفنى إلى أن المعدات الجديدة تساهم فى مجابهة الامطار والسيول هذا بالإضافة إلى القيام بالأعمال الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث يستخدم الحفار الهيدروليكى فى اعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى كما يتم استخدام سيارات الفاكيوم والنافورى فى أعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى ويتم تشغيل سيارات الكسح فى سحب مياه الصرف الصحى.

وأكد رئيس مياه سوهاج على جاهزية الشركة بعدد 250 معدة والتى تتمثل فى عدد 48 سيارة كسح 3م3 وعدد 8 سيارة كسح 4م3 وسيارات كسح 5م3 وعدد 21 سيارات كسح 8 م3 و14 سيارة مجهزة طباش و2 سيارة مجهزة فاكيوم وعدد 18 سيارة مجهزة نافورى و9 سيارات مجهزة فاكيوم ونافورى و4 سيارات مياه 10 م3 و5 سيارات مياه 8 م3 وسيارتين مياه 4 م3 و7 حفار على كاوتش هذا بالاضافة الى 18 كلارك شوكة و26 باك لودر و11 مولد كهرباء متنقل و11 سيارة مجهزة ونش و15 كابوتة تعمل بالديزل و12 طلمبة شفط مياه تعمل بالديزل و15 طلمبة غاطس و3 مولد كشاف طوارئ.

كما تفقد محافظ سوهاج ورش الإصلاح وصيانة الطلمبات وأشاد بالدور الكبير الذى تقوم به الشركة فى أعمال الصيانة الذاتية والاصلاح الفورى للطلمبات وكافة المعدات والجاهزية التامة للقيام بجميع المهمات فى جميع الأوقات.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين سيارات الكسح الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس عاصم الجزار والمهندس ممدوح رسلان

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