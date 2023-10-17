الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جمعية الحقوقيات المصريات تبدأ فعاليات ورشة العمل التدريبية للصحفيين

رابحة فتحي رئيس مجلس
رابحة فتحي رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات

بدأت جمعية الحقوقيات المصريات فعاليات ورشة العمل التدريبية للصحفيين على مشروع "نحو قانون أحوال شخصية عادل للأسرة" والممولة من Equality Now، وذلك بهدف تعريفهم بمشروعات القوانين المقدمة من كافة الأطراف في هذا الشأن، وكذلك إطلاعهم على مشروع القانون المقدم من الجمعية بشأن بعض التعديلات التي تستهدف حماية وصون الأسرة المصرية.

استهدفت الورشة التدريبية عدد 25 من شباب الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية على أدوات الإعلام الجديد في تناولهم لمشروع القانون وتعديلاته، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في توصيل كافة التعديلات إلى أصحاب المصلحة.

وقالت رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، إن الصحفيين لديهم أدوار مجتمعية مؤثرة في الرأي العام، وباستخدام المؤسسات الصحفية لأساليب مختلفة من فنون العمل الصحفي الحديثة مثل الهاشتاج والكاريكاتير وفنون الأنيميشن، وفنون الانفوجراف والفيديو جراف، كان من الضروري تدريب الصحفيين على هذه المهارات. وكان تعديل مواد القانون أحد أهم عناصر هذا التدريب لتحويل لغة القانون المعقدة إلى مادة فيلمية وتوعوية مبسطة باستخدام كافة الوسائل الحديثة التي تحقق الانتشار، وهذا سيؤثر بصورة إيجابية على توعية الأسرة المصرية بكافة التعديلات، بالإضافة إلى إشراكهم في الرأي فيما يرونه مناسبًا لإضافته طبقًا لرؤيتهم.

وأضافت رابحة فتحي، أن التدريب الذي نظمته الجمعية استهدف التعاون مع كافة الصحفيين من المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والمستقلة وكذلك صناع المحتوى الإعلامي، وقد قدم التدريب أحمد تمام، استشاري التدريب والتطوير المؤسسي، والإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمر، استشاري التدريب والتخطيط التنموي والمجتمعي.

ونوهت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن البرنامج التدريبي استهدف تبصير الصحفيين بأوراق العمل والنماذج الخاصة بالحملات وآلية تصميم جدول مواعيد الحملة وتقسيم المهام داخلها وأدوات قياس متابعتها، كذلك تعريفهم بنموذج حملة المناصرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأن البرنامج التدريبي شمل توقعات المشاركين وتعريفهم بمفهوم حملات الدعوة والمناصرة وتعريف أصحاب المصلحة، وتطرق إلى الحملات الصحفية الاستقصائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قانون الأحوال الشخصية نموذجًا"، وتعريفهم بآليات كسب التأييد عبر الإعلام الجديد، وتقديم تطبيق عملي على المبادرات المجتمعية في مجال الأحوال الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تضمن البرنامج التدريبي مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قضايا الأحوال الشخصية وتدريب عملي على تدشين حملتين حول "نحو قانون أحوال شخصية عادل للأسرة المصرية" وكيفية تطبيق المناصرة في قانون الأحوال الشخصية عبر الإنترنت وتحديد مؤشرات القياس لحملات الدعوة والمناصرة كتطبيق عملي.

جمعية الحقوقيات المصريات ورشة العمل التدريبية للصحفيين مشروع القانون أدوات الإعلام استخدام السوشيال الصحفيين

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