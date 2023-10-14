السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجديد شهادة الأيزوا 17025 لـ 6 معامل مياه شرب وصرف صحى بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب،  عن تجديد شهادة الأيزو 17025 لعدد 6 معامل مياه شرب وصرف صحى   تشمل معمل مياه نيدة ومعمل مياه المراغة ومعمل مياه المنشأة ومعمل مياه البلينا ومعمل مياه سوهاج ومعمل صرف صحى سوهاج.

الإجراءات

وأوضح رئيس مياه سوهاج،  أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب مجموعة الإجراءات التي تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل المستهدفة، وأن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.

وأشار الدكتور منصور صابر على  رئيس قطاع المعامل والجودة،  أن الشركة تسعى لحصول معامل مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الايزوا وذلك فى إطار تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل وان هناك خطة لحصول المعمل المركزى لمياه الشرب ومعامل مياه الشرب بجرجا وطما وشطورة وطهطا وجهينة والمعمل المركزى للصرف الصحى ومعمل صرف صحى جرجا على تلك الشهادة خلال الفترة القادمة.

مياه الشرب بسوهاج، تستطلع أراء المواطنين بمركز دار السلام للتعرف على جودة الخدمات المقدمة.

وأجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج،  استطلاع رأي بمركز دار السلام للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف،  أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين هذا بالإضافة الى اجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشترك من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن 125، كما تم استطلاع اراء المواطنين المترددين على مركز خدمة عملاء دار السلام للتأكد من حصول العملاء على الخدمات فى سهولة ويسر وباسرع وقت ممكن وكذلك بحث شكواهم وحلها فى حالة وجود ذلك.
وأوضحت  أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف،  أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، وانه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج صرف صحي مياه الشرب بمركز دار السلام استطلاع بجرجا وطما

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