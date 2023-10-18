الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يؤيد قرارات الرئيس السيسى بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  تأييده الكامل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بشأن رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة،

وأكد النعماني تأييده موقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، موضحًا أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظًا على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

إعلان حالة الحداد العام في مصر لمدة 3 أيام

وثمن النعماني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

السيسي رئيس الجمهورية القيادة السياسية الفلسطينية لتهجير الفلسطينيين ملايين المصريين الضحايا الأبرياء المستشفى الأهلي المعمداني

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