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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة قناة السويس: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال مصابي غزة

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمشاركة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام بالمستشفيات الجامعية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع الطوارئ الطبية، ورفع جاهزية المستشفيات في المحافظات المجاورة، وتوفير المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة،وبمتابعة مستمرة من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجاهزية المستشفيات الجامعية.

استعدادات مستشفيات جامعة قناة السويس لاستقبال مصابي غزة

جاء الاجتماع - للوقوف على استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين من فلسطين عند فتح المعبر وورود مصابين جراء الأحداث الجارية حاليًا بقطاع غزة.

وقام الدكتور ناصر مندور بمتابعة تأهيل جميع الأقسام داخل المستشفيات الجامعية وتوفير كافة المستلزمات الطبية لتوفير أفضل خدمة طبية للمصابين، والتأكيد على ضرورة تواجد القوى البشرية بالمستشفى الجامعي كاملة من أطقم طبية وهيئة تمريض، مشيرًا إلى تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية؛ لتيسير دخول الجرحى والمصابين  وتلقي العلاج طبقا لحالاتهم، كما أكد الدكتور مندور على استمرار المستشفيات الجامعية في تقديم خدماتها الصحية لمواطني إقليم القناة بدون توقف.

رسائل الرئيس السيسي في قضية فلسطين

وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعا أن نساهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

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