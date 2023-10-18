الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطنو الغربية: فخورون بتصريحات الرئيس السيسى حول الدولة المصرية والرؤية السياسية الواضحة

السيسي
السيسي

سادت حالة من الفخر والاعتزاز بين  السياسيين والمواطنين في محافظة الغربية جراء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وقد عبر الرئيس السيسي في تلك التصريحات عن قوة الدولة المصرية ووضوح الرؤية السياسية.

وأعرب محمود أبوحسين، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، عن ارتياحه لتوضيح الرئيس السيسي للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدًا أن ذلك يعد تصفية للقضية الفلسطينية وتحقيقًا لحل الدولتين الذي يسعى المجتمع الدولي لتحقيقه منذ فترة طويلة، وأشار إلى أن تعبير الرئيس السيسي عن الموقف الشعبي المصري يعكس رفض المصريين لتحويل المواجهة العسكرية إلى داخل البلاد.

وقالت نجوى سالم، عضو المجلس القومي للمرأة، لقد عبر الرئيس السيسي بكل جرأة وشجاعة واحترام عن جميع العرب، وأثبت بالفعل أن مصر أم الدنيا والزعيمة والقائدة، ونعم حان وقت اتخاذ موقف تاريخي، ولنكون علي قلب رجل واحد من الدول العربية والإسلامية وليعلم الجميع أن الحرب دينية عقائدية وستطول الجميع إن تغافلنا عنها فسارعوا بإنقاذ فلسطين، ورحم الله الشهداء الفلسطينيين.

رفض الخطة الإسرائيلية

من جانبه، أكد أسامة الجحش، نقيب الفلاحين السابق، أن كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة وتدين الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين، مشددًا على رفض الخطة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لأن ذلك سيؤدي إلى تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وأكد أن مصر والدول العربية ترفضان ذلك، لأن القضية الفلسطينية تعد قضية محورية بالنسبة للمصريين جميعًا.

من جهته، أشاد حاتم فوزي، موظف بشركة الكهرباء، بتصريحات الرئيس السيسي وأكد أنها عبّرت عن قوة الدولة المصرية وأظهرت المواقف الرسمية والشعبية أمام المستشار الألماني، وكذلك أمام وزير الخارجية الأمريكي.

وأوضح محمد مصلح، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الغربية، أن اقتراح الرئيس بتهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب يعد إحراجًا لإسرائيل، ويوضح أن الهدف الأساسي للرئيس السيسي هو الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعدم التهاون في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وتعتبر القضية الفلسطينية إحدى أولوياتها.

وقالت علا مبروك، موظفة يالشباب والرياضة، تعكس هذا الاستجابة الإيجابية لتصريحات الرئيس السيسي تمسك الشعب المصري بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، كما يبرز أيضًا الثقة التي يحظى بها الرئيس السيسي كقائد سياسي قادر على الدفاع عن مصالح البلاد والمنطقة.

متوقعة أن تستمر هذه التصريحات في تأكيد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في المنطقة، ومن المحتمل أن تزيد من المشاركة والدور الإقليمي لمصر في جهود التوصل إلى حلول سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

هذا وتلقى تصريحات الرئيس السيسي، استحسانًا ودعمًا من قبل العديد من السياسيين والمواطنين في محافظة الغربية، ورأوا فيها تأكيدًا على وضوح الرؤية السياسية للدولة المصرية وقوتها في التعامل مع القضايا الإقليمية. كما أعربوا عن رفضهم أي تهجير قسري للفلسطينيين وتأكيدهم على أهمية حل الدولتين كوسيلة لتحقيق السلام في المنطقة.

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