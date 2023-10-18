الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عمر هريدي يطعن على عدم إدراج جميع أعضاء الزمالك بكشوف الانتخابات

عمر هريدي
عمر هريدي

طعن عمر هريدي، المرشح على منصب رئاسة نادى الزمالك، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المطالبة بإلزام اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك بإدراج كافة الأعضاء بالجمعية العمومية المنعقدة في 20 أكتوبر، والذين توجد عليهم أقساط من الضريبة المضافة وتسليمهم الكارنيه والغاء قرار منعهم من دخول النادي.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت الأحد الماضي برفض الدعوى المقامة من سيف الإسلام محمد المحامي، والتي طالب فيها بإلزام اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك بإدراج كافة الأعضاء بالجمعية العمومية المنعقدة في 20 أكتوبر، والذين توجد عليهم أقساط من الضريبة المضافة وتسليمهم الكارنيه والغاء قرار منعهم من دخول النادي.

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