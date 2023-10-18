قلوبنا مع أهل فلسطين.. فاطمة ناعوت: شيء خسيس أن تستهدف إسرائيل طفل وامرأة

قالت الكاتبة والشاعرة والمترجمة فاطمة ناعوت، تعقيبا على الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، إن "قلوبنا مع أهل فلسطين".

وعلقت على فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، التي يدعو إليها الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "الدفاع عن الوطن يكون من داخل حدود الوطن، وهذا ما فعلناه في تحرير سيناء ونحن نقف على جبهتنا".



وأضافت “ناعوت” في تصريحات خاصة لـ"الدستور":" نحن نشد من أذر الفلسطينيين وقلوبنا معهم ونرسل لهم المعونات والإغاثات ولكن فكرة التهجير مرفوضة لأنها تعني تصفية القضية الفلسطينية كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي”.



وعن دعم المصريين للشعب الفلسطيني، تحدثت ناعوت: "الدم المصري أكتر دم عربي أريق من أجل القضية الفلسطينية وهذه حقائق تاريخية ثابتة منذ عام 48 وصولا إلى 1973، وذلك من أجل هذه القضية، فليس بوسع أحد أن يزايد على مصر".



وأشارت الكاتبة إلى أنه كذلك فتح المعابر لأبناء غزة، يضر بفكرة الوطن في فلسطين، مضيفة أنها تعكف على كتابة مقال جديد لها بعنوان "أطفال فلسطين درع وجبهة"، مؤكدة: شيء خسيس أن تستهدف إسرائيل طفل وامرأة، وهذه هشاشة لديهم.



وتذكرت ناعوت موقفا يبرز هذه الهشاشة الإسرائيلية حينما زارت فلسطين في عام 2012، قائلة: "كنت في معرض الكتاب في رام الله، وكنت أضع على عنقي الكوفية الفلسطينية ومكتوب عليها (القدس لنا)، فرفعت مجندة إسرائيلية المدفعية في وجهي لكى أنزع هذه الكوفية التي تعبر عن رمز المقاومة" وتساءلت الكاتبة: ما كل هذه الهشاشة؟ هل مجرد قماشة ترعبكم إلى هذه الدرجة؟ مشيرة إلى أن الخوف يسكنهم، ولهذا يتصرفون بكل هذا الحمق والطيش في استهداف المدنيين الأبرياء.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، من أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطينى.