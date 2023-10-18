الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وحيد الطويلة: لا بد للعالم الغربى أن يغير موقفه.. ومع حقنا فى دولة فلسطينية

وحيد الطويلة
وحيد الطويلة

تحدث الروائي وحيد الطويلة عن أزمة فلسطين وما يحدث هذه الأيام في الأرض المحتلة مع المغتصب العدو الصهيوني فقال:" تخيل معي لو لم تقف أمريكا بنفوذها وقنابلها وكل أسلحتها التي لم تستخدمها وراء إسرائيل.. تخيل معي الوضع... فرنسا ماكرون التي تقف دائما مع خفوق الإنسان استخدمت لأول مرة لغة قاسية وأشد من لغة بايدن.. لا تتحدث عن بريطانيا فحيثما سعت أميركا سعت قبلها.. بايدن صباح الأربعاء لم تردعه بقايا جثث الأطفال... لم يقل له أحد وهو في الطائرة أن رجلا سأل طفلا في غزة.. ماذا تريد عندما تكبر. رد الطفل عليه.. الأطفال لا يكبرون عندنا.

مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على أرواح شهداء فلسطين

وحيد الطويلة: الحل كان غائمًا والأثمان المطلوبة فادحة

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":"الحل كان غائما والأثمان المطلوبة فادحة.. لكن بعد جريمة مستشفى المعمداني أظنه صار واضحا...العالم الغربي الآن لا بد أن يتغير موقفه.

وواصل: "لست مع حركة حماس، لست مع غلظة وجه إسماعيل هنية ولغته. لغة الفقهاء. لكني مع صواريخ القسام والنداءات التي خلقتها جثث الضحايا... يتألم لها الحجر...وإذا تجاوزنا الصرخات فأنا مع حقنا في دولة فلسطينية حاول نتنياهو منذ سنوات أن يقتل أي فرصة لوجودها.

وأشار وحيد الطويلة إلى أنه لا دولة فلسطينية في وجود نتنياهو وبالأحرى أفكاره.. أتمنى على أصحاب القسام أن يطلقوا الأسرى من المدنيين والأطفال والنساء.. أن يحتفظوا فقط بالجنود والمستوطنين الذين أذاقونا المر لسنوات.. ولتكن لغة جديدة أمام العالم.

txt

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

وأكمل: "ماذا يريد نتنياهو وأمريكا الآن؟ يربدون الأسرى وأسرانا عندهم حتى لا تسقط صورة إسرائيل القوية أمام العالم لكنها في الحقيقة سقطت عندنا.. يربد أن يصل للصواريخ لمصانع السلاح وتدميرها حتى ينام هو ومن في إسرائيل ونسهر دامعي القلب والعين على أهلنا والأهم يربد أن يقطع رقبة إيران هدف نتنياهو منذ سنوات.. ألا تقرأون!!

واختتم: “لست مع النظام الإيراني القمعي لكنني مع إيران ومع أحلام البشر وضد إسرائيل”.

وحيد الطويلة الطويلة نتنياهو فلسطين إسرائيل

الأكثر قراءة

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

"القاهرة الإخبارية": استقالات فى "BBC" لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس