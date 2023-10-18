الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها لاتهامه فى قضايا نصب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت سيدة تبلغ من العمر واحد وخمسون عاما لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه  تحمل رقم ٥٨٧٧ لسنة ٢٠٢٣ بعد اتهامه فى قضايا نصب.


وقالت منى.م فى دعواها: مر على زواجنا نحو الثلاثون عاما وأثمر عن إنجاب ابنه واحده فقط وقررت عدم الانجاب منه مرة أخرى بسبب سلوكه وأسلوبه السئ معى  ومع الجميع فهو انسان سليط اللسان دائما.


وقررت التفرغ لتربية نجلتى تربية حسنة، تحملت كل ما  لا يتحمله أحد منه حتى احافظ على بيتى ومستقبل ابنتى لكن بلا جدوى.

 

txt

"عايزة أشوف أختي".. سيدة تطلب خلع زوجها بمحكمة الأسرة


وتابعت الزوجة: ابتعدت عنه لسنوات كثيرة بسبب سلوكه السئ وشكاوى الكثير منه فلم يفلح طول هذا العمر فى وظيفة ثابته  وتزوج مرتين رسميا ومرة عرفي، وبرغم كل ذلك وانا صامته من اجل ابنتى. 


واخيرا  اتهم من قبل سيدتين بأنه قام بالنصب عليهن فى مبلغ ٤٠٠ الف جنيه وببحث السيدتين عنه علموا بأن نجلتى تعمل فى وظيفة مرموقة وبدا السيدتين فى مطاردتها فى جهة عملها للضغط عليها لمعرفة مكان والدها وحررو محاضر ضبط وإحضار لها واتهموها بمشاركة والدها فى عمليات النصب برغم أننا اخبرناهم بأننا ليس لنا علاقة به من سنوات وتم إخلاء سبيل نجلتى لكن قررت خلعه والبعد عنه بكل الطرق حفاظا على سمعه نجلتى منه.

محكمة الاسرة القاهرة الجديدة دعوى قضائية خلع سيدة

مواد متعلقة

اعترافات زوج تعدى على زوجته: "رفعت دعوى خلع.. فعاقبتها ومزقت جسّدها بكتر"

الأكثر قراءة

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

"القاهرة الإخبارية": استقالات فى "BBC" لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس