سيدة تخلع زوجها لاتهامه فى قضايا نصب

تقدمت سيدة تبلغ من العمر واحد وخمسون عاما لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه تحمل رقم ٥٨٧٧ لسنة ٢٠٢٣ بعد اتهامه فى قضايا نصب.



وقالت منى.م فى دعواها: مر على زواجنا نحو الثلاثون عاما وأثمر عن إنجاب ابنه واحده فقط وقررت عدم الانجاب منه مرة أخرى بسبب سلوكه وأسلوبه السئ معى ومع الجميع فهو انسان سليط اللسان دائما.



وقررت التفرغ لتربية نجلتى تربية حسنة، تحملت كل ما لا يتحمله أحد منه حتى احافظ على بيتى ومستقبل ابنتى لكن بلا جدوى.



وتابعت الزوجة: ابتعدت عنه لسنوات كثيرة بسبب سلوكه السئ وشكاوى الكثير منه فلم يفلح طول هذا العمر فى وظيفة ثابته وتزوج مرتين رسميا ومرة عرفي، وبرغم كل ذلك وانا صامته من اجل ابنتى.



واخيرا اتهم من قبل سيدتين بأنه قام بالنصب عليهن فى مبلغ ٤٠٠ الف جنيه وببحث السيدتين عنه علموا بأن نجلتى تعمل فى وظيفة مرموقة وبدا السيدتين فى مطاردتها فى جهة عملها للضغط عليها لمعرفة مكان والدها وحررو محاضر ضبط وإحضار لها واتهموها بمشاركة والدها فى عمليات النصب برغم أننا اخبرناهم بأننا ليس لنا علاقة به من سنوات وتم إخلاء سبيل نجلتى لكن قررت خلعه والبعد عنه بكل الطرق حفاظا على سمعه نجلتى منه.