الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عايزة أشوف أختي".. سيدة تطلب خلع زوجها بمحكمة الأسرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت سيدة عشرينية تدعى  إسراء عماد، ٢٧ عاما، لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه بعد رفضه السماح لها بزيارة شقيقتها.


وقالت السيدة فى مستهل حديثها لـ"الدستور": «مر على زواجنا ٣ سنوات فقط ولم يثمر عن إنجاب أطفال، فمنذ زواجنا وأنا أعيش معه فى مشاكل وخلافات لا حصر لها فهو شخص أنانى للغاية لا يحب فى الكون سوا نفسه فقط ولن يهمه أمر أحد سوى أمره، حاولت أغير كثيرا من طباعه السيئة لكنى فشلت فكان كل مرة ألومه فيها على تصرفاته البذيئة معى ومع غيري يعتدى فيها علي بالضرب المبرح»


وتابعت الزوجة: «لم يستمر فى عمل واحد مطلقا بسبب خلافاته الكثيرة مع أصحاب العمل وكان يعطل عن العمل لشهور وطلبت منه تحسين أسلوبه كثيرا لكن بلا جدوى».

 

txt

رفعت ضده دعوى خلع.. تفاصيل تعدي عاطل على أشقاء زوجته بالمطرية


وقالت: «ليس لدى سوى أخت واحدة تعيش في إحدى الدول العربية برفقة زوجها، فمنذ فترة وزوجى يلح علي بأن أطلب منها بأن يوفر  زوجها  له فرصة عمل،  ليتمكن من السفر والعمل فى الخارج، ولأن شقيقتى على علم بأخلاق زوجى وتشاجراته الكثيرة مع أصحاب العمل رفضت مساعدته وأخبرتنى بأنها لن تستطع بأن تساعده»، مشيره إلى أنها تخاف على أكل عيش زوجها وعمله.


وتابعت إسراء: «حاولت إخفاء عنه رفض شقيقتى مساعدته حتى لا يتشاجر معى لكن اضطررت إخباره بعد إلحاح شديد منه، فكان رد فعله سب بأبشع الألفاظ لي ولأهلى طول الوقت والتعدى على بالضرب المبرح ولم يكتفي بذلك بل منعنى من زيارة أهلى والاطمئنان عليهم نهائيا، حتى حضرت شقيقتى زيارة شهر لمصر رفض السماح لى بزيارتها وعندما أصريت انهال على بالضرب المبرح كدت أموت فى يده ولولا تدخل الجيران وإنقاذي من بين أيديه لأصبحت جثة هامدة».

سيدة عشرينية محكمة الأسرة بزنانيري الزوجة الدول العربية السفر العمل في الخارج

مواد متعلقة

مأساة رجل من المطرية.. استغلت مرضه وخانته على فراشه

"عايز أضم الشقتين".. تفاصيل حبس المتهم بالتعدى على موظف فى الأميرية

حبس سائق توك توك تحرش بفتاة استقلت معه بالخانكة

لبيعها.. تفاصيل حبس المتهمين بسرقة السيارات ببدر

حبس 3 عاطلين عثر بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالخانكة

إخلاء سبيل خادمة على خلفية اتهامها بسرقة شقة بالتجمع

اعترافات المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة الجديدة

تفاصيل اعترافات المتهم بالشروع فى قتل جاره بالسلام

الأكثر قراءة

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

من حيفا إلى قبرص.. أمريكا تلجأ إلى البحر لإجلاء رعاياها

منع باتريك زكى من حضور مهرجان للسلام فى إيطاليا بسبب "منشور نتنياهو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟