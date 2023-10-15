"عايزة أشوف أختي".. سيدة تطلب خلع زوجها بمحكمة الأسرة

تقدمت سيدة عشرينية تدعى إسراء عماد، ٢٧ عاما، لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه بعد رفضه السماح لها بزيارة شقيقتها.



وقالت السيدة فى مستهل حديثها لـ"الدستور": «مر على زواجنا ٣ سنوات فقط ولم يثمر عن إنجاب أطفال، فمنذ زواجنا وأنا أعيش معه فى مشاكل وخلافات لا حصر لها فهو شخص أنانى للغاية لا يحب فى الكون سوا نفسه فقط ولن يهمه أمر أحد سوى أمره، حاولت أغير كثيرا من طباعه السيئة لكنى فشلت فكان كل مرة ألومه فيها على تصرفاته البذيئة معى ومع غيري يعتدى فيها علي بالضرب المبرح»



وتابعت الزوجة: «لم يستمر فى عمل واحد مطلقا بسبب خلافاته الكثيرة مع أصحاب العمل وكان يعطل عن العمل لشهور وطلبت منه تحسين أسلوبه كثيرا لكن بلا جدوى».



وقالت: «ليس لدى سوى أخت واحدة تعيش في إحدى الدول العربية برفقة زوجها، فمنذ فترة وزوجى يلح علي بأن أطلب منها بأن يوفر زوجها له فرصة عمل، ليتمكن من السفر والعمل فى الخارج، ولأن شقيقتى على علم بأخلاق زوجى وتشاجراته الكثيرة مع أصحاب العمل رفضت مساعدته وأخبرتنى بأنها لن تستطع بأن تساعده»، مشيره إلى أنها تخاف على أكل عيش زوجها وعمله.



وتابعت إسراء: «حاولت إخفاء عنه رفض شقيقتى مساعدته حتى لا يتشاجر معى لكن اضطررت إخباره بعد إلحاح شديد منه، فكان رد فعله سب بأبشع الألفاظ لي ولأهلى طول الوقت والتعدى على بالضرب المبرح ولم يكتفي بذلك بل منعنى من زيارة أهلى والاطمئنان عليهم نهائيا، حتى حضرت شقيقتى زيارة شهر لمصر رفض السماح لى بزيارتها وعندما أصريت انهال على بالضرب المبرح كدت أموت فى يده ولولا تدخل الجيران وإنقاذي من بين أيديه لأصبحت جثة هامدة».