الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسرح جامعة كفر الشيخ يحصد المركز الثاني بمهرجان مراكز الفنون بالجامعات

مسرح جامعة كفر الشيخ
مسرح جامعة كفر الشيخ

 

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، برقية تهنئة إلى فريق مسرح الجامعة لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بمهرجان مراكز الفنون، مؤكدًا دعمه للفريق لمواصلة نجاحاته، متمنيًا للجامعة وطلابها مزيد من الإزدهار والتقدم وحصد الجوائز في كافة المحافل التي يشاركون بها. 


جاء ذلك عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة عن نتيجة مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع ( مجال المسرح). 

 

  • رئيس الجامعة يشيد بالفريق المسرحي

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بفريق مسرح الجامعة لحصده المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بمهرجان مراكز الفنون، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية وتنافسية عادلة للطلاب، كما تولي الجامعة المسرح أهمية بوصفه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، فهو يجمع بين الفنون المكانية البصرية والفنون الزمنية السمعية ويشمل جميع الفنون التطبيقية، فالمسرح أبو الفنون التي بدأت في ساحات المعابد.


وأكد أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.


ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن بالغ سعادته بطلابه من فريق مسرح الجامعة وذلك لتصدرهم وحصولهم على المركز الثاني بالمسابقة التي شارك بها 8 جامعات مصرية مصعدة ( قناة السويس - الإسكندرية - كفر الشيخ - جنوب الوادي - سوهاج - طنطا  - القاهرة - حلوان)، حيث شارك فريق مسرح جامعة كفر الشيخ بمسرحية "ما وراء الصفقة" عن قصة "الصفقة" لتوفيق الحكيم.  

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جدير بالذكر أن جوائز المهرجان تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمشاركين وهي عباره عن جوائز مالية للمركز الأول، والمركز الثاني، والمركز الثالث. تم التحكيم من قبل  أستاذه متخصصين في مجال المسرح.

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