الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى: الانتهاء من تحويل مسار خط طرد محطة نادي الرماية لتعارضه مع كوبري العاشر الجديد

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط طرد قطر ٦٠٠مم، الخاص بمحطة نادي الرماية، والمتعارض مع أعمال كوبري العاشر الجديد، وذلك في إطار المشروعات القومية التي تشهدها محافظة القاهرة.

وأوضح المهندس عادل حسن، أن الأعمال شهدت تحويل مسار ١٦٢ مترًا من الخط، بتكلفة بلغت ٤ مليون جنيهًا، مشيرًا إلى أنه تم نهو أعمال تحويل مسار الخط في زمنٍ قياسي، حيث استغرقت الأعمال ٩ ساعات متواصلة.

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد أعلنت في بيانٍ سابق لها، عن انقطاع المياه عن مناطق:"زهراء مصر القديمة، اسطبل عنتر، خارطة الشيخ مبارك" لمده 12ساعه نتيجة أعمال تغيير مسار خط صرف صحى قطر ٦٠٠ مم أسفل كوبرى العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة، حتى إنتهاء الأعمال وعودة ضخ المياه وتشغيل محطة نادي الرماية لخدمة المواطنين.

إعادة تطوير ميدان المطرية شرق القاهرة بعد انتهاء مشروع الصرف الصحى

تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال رفع كفاءة وإعادة تطوير ميدان المطرية بعد انتهاء مشروع الصرف الصحي بالميدان، وإعادة تطوير ميدان المطرية.

وأوضح صابر أن المشروع إهداء من شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

وحضر المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي واللواء خالد شحاتة رئيس حى المطرية، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وفي سياق آخر كان عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاء موسعا مع أصحاب المصانع والمعارض وعدد من المستثمرين بمنطقة شق الثعبان، بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندس مصطفى زهران والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك وتفعيل خدمات مميزة لرجال الأعمال لتتماشى مع أعمال التطوير القائمة بالمنطقة برمتها ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم للارتقاء بها