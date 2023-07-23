إعادة تطوير ميدان المطرية شرق القاهرة بعد انتهاء مشروع الصرف الصحى

تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال رفع كفاءة وإعادة تطوير ميدان المطرية بعد انتهاء مشروع الصرف الصحي بالميدان، وإعادة تطوير ميدان المطرية.

وأوضح صابر أن المشروع إهداء من شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

وحضر المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي واللواء خالد شحاتة رئيس حى المطرية ، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وفي سياق آخر كان عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاء موسعا مع أصحاب المصانع والمعارض وعدد من المستثمرين بمنطقة شق الثعبان، بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندس مصطفى زهران والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك وتفعيل خدمات مميزة لرجال الأعمال لتتماشى مع أعمال التطوير القائمة بالمنطقة برمتها ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم للارتقاء بها.