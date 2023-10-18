الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمزة نمرة يدين الاعتداء على مستشفى المعمداني بغزة: قلبي واجعني

حمزة نمرة
حمزة نمرة

أدان  الفنان حمزة نمرة الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بغزة وكتب معلقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يدعم فيه القضية الفلسطينية ويستنكر ما حدث فى مستشفى المعمدانى.

وقال حمزة نمرة: “قلبي واجعني ع اللي ماتوا، مش عارف أنام من القهر، فمسكت المصحف وقرأت كلام ربنا ف روحي هدأت واتطمنت عليهم، تخيلوا كل اللي كانوا في المستشفى، بآلامهم وأوجاعهم وعطشهم وجوعهم ولهفتهم على عيالهم وعياطهم وقلة حيلتهم، في غمضة عين، في أسرع من غمضة عين، اتبدل حالهم لحال ما أعظمه وأجمله، لنعيمك يارب”. 

وأضاف حمزة نمرة: "فرحين بما آتاهم الله من فضله وخلاص مافيش خوف، مافيش حزن، مافيش كل العالم البائس المجنون ده، في غمضة عين بقوا منعّمين في النعيم الأبدي، ومين يستحق أكتر منكم يا حبايبي؟ ياللي كل العالم..كل العالم خذلكم ودوّر وشه الناحية التانية، الجنة طبعًا ليكم اومال هتكون لمين؟ لينا؟ إحنا شيلتنا تقيلة أوي.. لكن انتم مين قدكم وقد فرحتكم دلوقتي، ألف حمد وشكر لك يارب يا عدل يارحمن يا رحيم.. ألف ألف حمد وشكر". 

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