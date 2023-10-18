الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عروض شعبية لأطفال الطور ضمن احتفالات أكتوبر بـ"ثقافة جنوب سيناء"

احتفالات شعبية
احتفالات شعبية

شهد مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، فعاليات الحفل الفني، الذى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى، ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

 

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، تلاه باقة من التابلوهات الاستعراضية لفرقة فنون شعبية أطفال ثقافة طور سيناء بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، والتى تضمنت رقصات استعراضية متنوعة منها "مصر يا أم الدنيا، أحلى بلد بلدي، فاصل للسمسمية، صعيدي، نوبي".

 

 وتخلل الاستعراضات فاصل من إلقاء الشعر للمواهب الفنية الصغيرة لقصيدة بعنوان "الشهيد" والتى نالت تفاعل الحضور، واختتم الحفل باستعراض "فيها حاجة حلوة".

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الحفل بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، والعديد من أهالي بمدينة طور سيناء.

 

نظمت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله، ضمن برامج الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكانت الهيئة العامة، قد شاركت مؤخرًا في معرض شرم الشيخ الأول للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمنطقة السوق التجاري القديم، والذي يستمر حتى 19 أكتوبر الحالي، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بـ اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

وقدمت قصور الثقافة عددًا من العروض الفنية، حيث شهدت الأيام الثلاث الماضية عروضا لفرقة كورال أطفال ثقافة شرم الشيخ، تضمنت أغاني وطنية وأخرى من التراث المصرى الأصيل، بحضور أهالي محافظة جنوب سيناء وضيوف مدينة السلام، كما قدمت عروض فنية لفرقة تلقائيين أطفال ثقافة طور سيناء، وباقة مستوحاة من التراث السيناوي، بقيادة الفنان على عبد الفتاح، تضمنت أغانى "يا مرحبا، أهلا وسهلا، يا أسمرانية"، والتى تفاعل معها الحضور، وتقام الفعاليات الفنية بإشراف فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

 

وتقدم الهيئة بالمعرض عددًا من أحدث إصداراتها ومنها كتاب "طه حسين.. الإنسان والمشروع" لصبري حافظ، ومذكرات هدى شعراوي تقديم الدكتور طارق النعمان، وكتاب في معبد الفنون للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وسحر مصر القديمة الدكتور حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" الدكتور شيرين جمال الدين، "أصل الأنواع" لتشارلز داروين بجزأيه، ترجمة إسماعيل مظهر، كتاب "الحملة الفرنسية وظهور محمد علي" للدكتور محمد فؤاد شكري، و"كتاب في كلمة وكلمة في كتاب" لعلاء الديب، "وجوه بريحة مصر" لمحمد رفاعي، وكتب "فتنة الهامش لحلمي سالم، و"القربان البديل لفتحي عبدالسميع، و"ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة الدكتور أبوالحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، الدكتور عادل إسماعيل، و"الليل الطويل عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي"، لمحمد صلاح غازي، "شذور الذهب" لسيزا قاسم، وغيرها من إصدارات سلاسل الهيئة التي تتميز بقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة، كما تشارك الهيئة بعدد من منتجات الحرف اليدوية والتراثية نتاج ورش الحرف لإداراتها التابعة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى نصر أكتوبر سيناء طور سيناء

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