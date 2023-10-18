الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«ثقافة القليوبية»: انطلاق أسبوع ثقافي للمرأة وأنشطة متنوعة

صورة من الختام
صورة من الختام

شهد قصر ثقافة بنها، أولى فعاليات الأسبوع الثقافي للمرأة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عن "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة فى مواجهة الفقر".

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا" أوضحت خلالها د. منى مصطفى زهران -مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ومقرر المجلس القومى للمرأة بالقليوبية- أن تمكين المرأة اقتصاديا يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ سعيا لتحسين قدرة المرأة وفرص تمكينها في سوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال، أعقب ذلك الحديث عن دورة حياة المشروع، والتمويل سواء من مصادر خارجية أو مصادر داخلية، وكذلك التخطيط للمشروع، وأخيرا التسويق سواء من خلال المنتج وسعره ومكان البيع والمنافسين.

ناشرات يناقشن أحوال صناعة النشر في "معرض زايد للكتاب"

وفي ضوء التعاون مع وزارة التربية والتعليم وضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، نظم فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد مجموعة من الفعاليات لطلاب المدارس، حيث أعد بيت ثقافة شبين القناطر، قراءة في كتاب بعنوان "مدن لا مرئية" تأليف إيتالو كالفينو، ترجمة ياسين طه حافظ، أعدته حنان كامل الطناني، وذلك بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، والتي أوضحت أن الكتاب يصف لنا المدن التي يراها المؤلف في هذه الامبراطوريّة مدنا حصينة لا يمكن غزوها، لا يمكن أن تقهر، بينما هي مدن ظاهرها رموز، مدن خفيّة لا ترى، والغريب فيها أنها تفتقر إلى الصلابة، إلى المادة في تكوينها. هي مدن أشكال وأصوات وحركات، مدن تشعر بوجودها ولا تراها.

كما نظمت مكتبة كفر علي شرف الدين، محاضرة مبسطة لمجموعة من طلاب المدارس حول الطاقة وصورها والطاقة المتجددة ألقاها صلاح إبراهيم، إضافة لإقامة مسابقة ثقافية بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والاطلاع إشراف نورا محمد.

وأعد قصر ثقافة بهتيم محاضرة للطلاب حول خطورة التدخين وتوجيههم بمحاولة تجنب الجلوس بجوار المدخنين، بجانب إقامة مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، ألقاها محمد بكر، وإعداد مجلة حائط بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر، ومعرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها.

قصور الثقافة الأسبوع الثقافي للمرأة قصر ثقافة بنها المرأة اقتصاديا الهيئة العامة لقصور

مواد متعلقة

ناشرات يناقشن أحوال صناعة النشر في "معرض زايد للكتاب"

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

الرئيس السيسى: إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"مصر السيسي تنتصر" يتصدر منصة "إكس" بعد تصريحات الرئيس.. ونشطاء: لا مساس بأرضنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل