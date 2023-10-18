إعلام النواب تطالب بتحرك دولي لوقف ممارسات جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

وصفت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، المجزرة الإنسانية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب مستشفى المعمداني في غزة، بأنها جريمة مكتملة الأركان، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي والإنساني، في ظل صمت عالمي.

ضرورة وجود تحرك دولي لوضع حد للممارسات العنصرية

وطالبت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، بضرورة وجود تحرك دولي لوضع حد للممارسات العنصرية والإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يعد “حرب إبادة جماعية لشعب أعزل”، مطالبة بتحقيق دولي سريع فيما وقع من اعتداءات وحشية على أبناء الشعب الفلسطيني.

استمرار الانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل

واعتبرت النائبة هند رشاد، الصمت الدولي على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بمثابة إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار الانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، واستمرار جرائم جيش الاحتلال ضد أشقائنا في فلسطين، مؤكدة أن تعمد قصف المنشآت والأهداف المدنية؛ يعد انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية.

قمة القاهرة للسلام

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام" لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا إن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ "تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا".