عضو لجنة "دفاع النواب": قصف مستشفى المعمداني في غزة جريمة ضد الإنسانية

أدان اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما حدث جريمة ضد الإنسانية.

وقال كدواني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc": "سلطة الاحتلال مسؤولة مسؤولية كاملة بحكم القانون الدولي عن تأمين الشعب الذي يخضع للاحتلال، وبالتالي هم خانوا الأمانة وارتكبوا جريمة تندى لها الإنسانية".

حكم بالإعدام على المرضى

وأضاف أن هناك إصرار على ارتكاب هذه الجرائم لأنهم طلبوا قبل ذلك، إخلاء 10 مستشفيات من المرضى، ومنظمة الصحة العالمية قالت لهم إن هذا يعتبر نوع من حكم الإعدام على المرضى وهم من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والمسنين وليس لهم أي علاقة بالمقاومة، مؤكدًا أن ما يحدث نوع من القتل لتصفية حسابات خاصة بنتنياهو ورغبة إجرامية انتقامية من الأبرياء في جريمة ضد الإنسانية ومخالفة لأحكام القانون الدولي.