الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التحالف الوطنى" يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلى بقصف المستشفى المعمدانى بغزة

المستشفى المعمداني
المستشفى المعمداني بغزة

أدان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومصابون. 

كما يعبر التحالف الوطني عن استنكاره لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية وإصراره على اتباع سياسات العقاب الجماعي الغاشمة.

التحالف صوت المجتمع المدنى المصرى

وإذ يعتبر التحالف الوطني نفسه صوت للمجتمع المدني في مصر يتوجه بأشد عبارات اللوم للمجتمع الدولي والذي يصر على غض الطرف واتباع مبادئ ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة.

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"التحالف الوطنى": ألف طن مساعدات عاجلة جاهزة لدعم أهالينا فى غزة

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لو فاتك التريند| قوافل التحالف الوطني تستعد لتقديم المساعدات للأشقاء في غزة

اعتصام مفتوح أمام المعبر

 ويطالب التحالف الوطني بجميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة فورًا، تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين في غزة، ويؤكد دخوله في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح حتى يتم فتح المعبر لدخول المساعدات بشكلٍ فوري وعاجل.

مصر التحالف الوطني فلسطين غزة المستشفى المعمداني الإحتلال الإسرائيلي

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