الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اصطفاف متطوعى "التحالف الوطنى" أمام معبر رفح تمهيدًا لإيصال المساعدات إلى غزة

اصطفاف متطوعي التحالف
اصطفاف متطوعي التحالف أمام معبر رفح

وصلت فجر اليوم قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المحملة بالمساعدات الإنسانية، المقدمة للشعب الفلسطيني، إلى معبر رفح، تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وأبرزت الصفحة الرسمية للتحالف الوطني اصطفاف متطوعي التحالف أمام معبر رفح البري استعدادا للعبور بقوافل الإغاثة الشاملة المقدمة من التحالف إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وعلق التحالف على الاصطفاف قائلا: "شباب الخير على المعبر دعواتكم بالتوفيق والسداد، خلاص كلها وقت بسيط ونوصل بالخير والإغاثة لأهلنا".


قافلة مساعدات مصرية ضخمة للأشقاء في غزة

الجدير بالذكر أنه قد وصلت قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وحياة كريمة المُحملة بالمساعدات الإنسانية لمدينة العريش الأحد الماضي، وتضم قرابة ١٠٦ قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي الذي أسفر عن سقوط الآلاف الضحايا والمصابين.


وكانت قد شهدت مدينة العريش اصطفاف قاطرات القوافل المُحملة بالمساعدات الإنسانية واستعداد متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لتفريغ الشاحنات بمخازن الهلال الأحمر المصري، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة عن طريق إنشاء ممر إنساني عبر معبر رفح.

مصر تدعم القضية الفلسطينية

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة الداعم للقضية الفلسطينية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة.

كذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها المستمرة من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان. 
 يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن تخصيص حسابات في البنوك المصرية للتبرع لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في ظل ظروفه العصيبة.

مصر فلسطين معبر رفح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حياة كريمه الرئيس السيسي

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