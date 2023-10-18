أستاذ علوم سياسية: جيش الاحتلال يستهدف كل ما هو فلسطينى وليس المقاومة فقط

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أن ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية اليوم جريمة كبرى، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يستهدف داخل قطاع غزة كل ما هو فلسطيني وليس فقط ما يدعون أنهم يستهدفون المقاومة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، اليوم الأربعاء: “الآن هم يستهدفون الحجر والشجر والأطفال والنساء"، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 3500 شهيد من الأطفال والنساء، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول أن يرد اعتبار جيشه بسبب عمليات حماس من خلال استهداف النساء والأطفال ليعود بنصر زائف إلى شعبه ويقول إنه انتصر.



وتساءل: "هل أهداف العملية الإسرائيليلة هي قتل النساء والأطفال والشيوخ ومئات الآلاف من الوحدات السكنية؟"، قائلًا: “هذا هو الأمر الذي يجب أن يدركه العالم أننا أمام مجرم حقيقي يجب أن يمثل أمام محاكمة الجنايات الدولية هو وحكومته”.

