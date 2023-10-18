الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 6361 فرصة عمل في 45 شركة خاصة داخل 12 محافظة

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تلقيها طلبات من 45 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 6361 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023 الجاري.

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نشرة التوظيف الدورية 

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة،متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية،وبورسعيد، والقليوبية، والدقهلية،وأسيوط،وأسوان، وقنا،وسوهاج، والغربية، ودمياط.

وفي تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقب جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، وعمال مخازن، وأخصائيين مشتريات،ومندوبين مبيعات، ومحصلين، ووسطاء تأمين، ومندوبين توزيع، وأفراد أمن،وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

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وظائف ذوى همم بالمحافظات

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..ووجه  وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

خطة خفض البطالة 

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة.

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