لجنة استشارية تجتمع لمناقشة المعوقات التى تواجه سير العمل فى المنشآت بالمنيا

قالت وزارة العمل، فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت اجتماعًا للجنة الأمانة الفنية للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، برئاسة محمد صلاح، مدير المديرية.

وشهد الاجتماع مناقشة المعوقات والمشكلات التى تواجه المنشآت بالمحافظة في تطبيقها للاشترطات، وذلك لعرضها على اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام المحافظة.

تفعيل دور أجهزة السلامة

يأتي ذلك في إطار سعى المديرية لتفعيل دورة أجهزة السلامة فى الحفاظ على المنشآت من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات، فيما يخص تطبيق أحكام القانون فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية، والحفاظ على العمال والمترددين والمنشآت.

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرٍ للوزارة، أنه شارك فى الاجتماع الدكتورة ماجدة صلاح، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان المديرية، والدكتورة حنان طه ممثلًا عن مديرية الصحة بالمنيا، والمهندسة نجوى ناصف ممثلًا عن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية بأسيوط، والنقيب طارق ممثلًا عن إدارة الحماية المدنية، والمهندسة شذا ماشي ممثلًا عن شئون البيئة، والمهندس عبدالله خفاجى باحث أول بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

تطوير آليات العمل

وأكد حرص المديرية على تطوير آليات العمل فى الأجهزة التابعة لها، لتحقيق أفضل مستوى أداء ممكن، وتنفيذ خطة شاملة للتفتيش والمتابعة للمنشآت فى قطاعات العمل المختلفة، والتأكد من تطبيقها اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مع تكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل المنشآت لنشر ثقافة السلامة بين العاملين للحماية من مخاطر بيئات العمل المختلفة فى ظل الجمهورية الجديدة.