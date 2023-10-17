هبة أحمد: وزارة العمل وفرت 7 ملايين فرصة عمل من 2014 في الداخل والخارج (فيديو)

قالت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن إتاحة فرص العمل تتم من خلال المتابعة الميدانية مع مكاتب التشغيل، وهم 300 مكتب على مستوى جميع المحافظات، لافتة إلى أن الإدارة تتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها للموظفين، ثم تعرض الوظائف من خلال النشرة القومية للتوظيف، وتصدر من وزارة العمل كل 15 يومًا.

وأضافت أحمد، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أنه يتم عرض جميع الوظائف الشاغرة التي تم جمعها من الشركات، حيث يبحث الشباب عن الفرص الملائمة لهم، ويوجد 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل يتم فيه التدريب على المهن التي تحتاج إليها الشركات، كاشفة عن أن الوزارة وفرت 7 ملايين فرصة عمل من 2014 في الداخل والخارج.

وأشارت مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إلى أنه خلال عيد العمال السابق تمت تكليفات مباشرة من وزارة العمل لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وبدأت الوزارة الحصر والتدريب والتشغيل في جميع المحافظات، وتعيين ما يقرب من 10 آلاف مواطن من ذوي الهمم في 70% من المنشآت والجهات الحكومية.

توفير التدريبات للعمال مجانا في مكاتب التشغيل

وأوضحت مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن الوزارة تتابع المنشآت وجهات العمل واستمرار لقاءات التوظيف، إضافة إلى الاتصال المباشر بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم الفني، وتوفير التدريبات للعمال مجانا في مكاتب التشغيل.