الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فورين بوليسى: مصر قوة وسيطة ضاربة يجب على الولايات المتحدة العمل معها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الأزمة بشكل كبير مع الفلسطينيين، يذكر العالم بالدور الضخم الذي تلعبه مصر كقوة وسيطة، والحاجة الملحة للحكومة الأمريكية بالعمل مع مصر من أجل منع وقوع كارثة إنسانية.

وتابعت أن مصر رفضت بشكل قاطع إعادة توطين الفلسطينيين في شمال سيناء بدلًا من قطاع غزة، ولكن يمكن أن يكون لها دور أكبر في المفاوضات لخفض التصعيد وإنقاذ سكان القطاع من أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ.

الأمين العام للأمم المتحدة يصل مصر

وكشفت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن أنه من المقرر أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى القاهرة اليوم الأربعاء، في ظل أكبر تصعيد منذ عقود للصراع بين فلسطين وإسرائيل بهدف فتح الطريق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتأمين قوافل المساعدات، وتابعت أنه وبالإضافة إلى ذلك، يخطط لعقد اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة.

وأضافت أن تصاعد القتال الأخير بين إسرائيل وفلسطين أدى إلى مقتل 4200 شخص منذ 7 أكتوبر، حسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للوكالة.

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مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أُجبر أكثر من مليون شخص على مغادرة منازلهم بأمر من السلطات الإسرائيلية، بينما تحولت مناطق واسعة من قطاع غزة إلى أنقاض، ومنذ الأسبوع الماضي، رفعت الأمم المتحدة دعواتها لضمان مرور المساعدات الإنسانية المتمركزة في مصر، ومع ذلك، فإن إمكانية الوصول كانت محدودة بسبب التهديد بالقصف الإسرائيلي.

وتأتي زيارة عدد من كبار المسئولين وقادة العالم إلى مصر في ظل تكرار القاهرة ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، طلبها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية المخزنة في مدينة العريش المصرية إلى قطاع غزة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة بقصف أي قوافل إنسانية تقترب من القطاع المحاصر، ويوجد نحو 300 طن من المواد الغذائية عند الحدود المصرية في رفح أو في طريقها إليها، وهو ما يضمن توفير الغذاء لنحو ربع مليون شخص لمدة أسبوع.

مصر الفلسطينيين وسيطة الإسرائيلي سيناء إنسانية

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