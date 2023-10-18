جامعة سوهاج تواصل الاستعداد لبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث

تستعد جامعة سوهاج لزيارة ميدانية من لجنة المجلس الأعلى للجامعات، للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة؛ لبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

صرح بذلك الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه الكلية فريدة من نوعها على مستوى وسط وجنوب الصعيد، وتعد إضافة قوية للجامعة وللمجتمع الخارجي.

وأكد "النعماني"، على أهمية الدعم الهائل الذي يقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء عدد من الكليات الجديدة، بهدف إعداد وتخريج كوادر متميزة في العديد من التخصصات البينية التي تخدم المجتمع في شتى المجالات، وتلبيي مُتطلبات سوق العمل.

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وأضاف رئيس الجامعة أن الكلية ستؤهل الطلاب للعمل في عدد من التخصصات مثل الرقابة البيئة، تقييم الأثر البيئي، تكنولوجيا صناعة السكر، تكنولوجيا صناعة الأسمنت، تكنولوجيا تنقية مياه الشرب والصرف، تكنولوجيا التعدين والبترول، السلامة والصحة المهنية، الإستزراع السمكي وتكنولوجيا المصايد، إدارة المخاطر البيئية، تكنولوجيا النانو وإستخدامها في مختلف المجالات، الي جانب نظم المعلومات والنمذجة البيئية والتنوع الحيوي والاستدامة البيئية.

وأشار الدكتور حمدي حسانين أستاذ بكلية العلوم إلي أن الزيارة ستتضمن تفقد المبني وتقييم مقومات الكلية وتجهيزاتها، والوقوف على مدي ملائمة إمكانات الكلية لأداء العملية التعليمية بأعلى مستوى من الجودة.

على الجانب الاخر، شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حفل تخرج طلاب الدفعة ١٣ بكلية التمريض، والتى نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية، بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، والدكتورة أمينة ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نور الهدى مصطفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نادية صالح مدير المعهد الفني للتمريض ووكيل الكلية للدراسات العليا، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وأولياء أمور الخريجين.

وفى بداية كلمته، قدم رئيس الجامعة، أطيب التهاني القلبية لأبنائه خريجي كلية التمريض، لاجتيازهم مرحلة هامة من حياتهم بعد أن بذلوا قصاري جهودهم طوال سنوات الدراسة الجامعية، موجهًا التحية والشكر لأولياء الأمور على ماقدموه من تضحيات وتعب كُلل بالنجاح المستحق، مقدمًا شكر مماثل لإدارة الكلية المتميزة، لحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلابها، من أجل تخريج كوادر تمريضية على أعلى مستوى من المهارة والخبرة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم العلمية والعملية.

وفي كلمته هنأ الدكتور عبد الناصر يس خريجي الدفعة ١٣ بمناسبة احتفالهم بتخرجهم، والذي يمثل تتويجاََ لجهودهم ومشوارهم التعليمي الملئ بالتحديات، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح خلال مسيرتهم العملية بالقطاع الطبي.