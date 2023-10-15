الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطينى

جامعة سوهاج تشهد
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم

شهدت جامعة سوهاج، اليوم الأحد، انطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث كان الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أول المتبرعين بالحملة، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له.

وأوضح النعماني إنه في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، حرصت إدارة الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأضاف رئيس الجامعة أن الحملة تتم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرًا الي أن الحملة شهدت تفاعلًا كبيرًا من جانب كافة منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أن الشعب المصري دائمًا هم سند للشعب الفلسطيني.

 

جدير بالذكر أن الحملة تستمر بالجامعة على مدار أسبوع، بمقريها القديم والجديد، ويشارك بها كافة منسوبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.

فيما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تحديث الهيكل التنظيمي لكلية الهندسة، بناءًا على القرار رقم “٩٩” لسنة ٢٠٢٣ الصادر من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 وقال الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تحرص على مستمرة في تطوير وتحديث الهياكل التنظيمية وإعادة تقييم الوظائف، والإرتقاء بالمستوى التنظيمي للجامعة واستكمال تطوير منظومة الموارد البشرية، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الجامعة، وبما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠م.

وأكد النعماني على أن تحديث الكلية  يأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وأيضًا قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨، مؤكدًا على أن تحديث الهياكل التنظيمية يسهم في زيادة فاعلية وكفاءة الأداء، لما تتسم به الخريطة التنظيمية بالبساطة وعدم التعقيد، مشيرًا إلى أن تحديث هياكل الكليات يسهم في اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، أنه تم تحديث المسئوليات والاختصاصات لكل تقسيم تنظيمي دون غموض أو تداخل أو إزدواج، بما يتفق مع تطوير نظم وإجراءات العمل والأنشطة المختلفة، بما يحقق جودة الحياة الوظيفية والرضا الوظيفي لدى الجهاز الإداري.

وذكرت  أماني المصري مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة، أن هذا القرار جاء استكمالًا لتعديلات الهياكل التنظيمية لكليات الجامعة، حيث سبق ذلك تحديث واعتماد  هيكل كلية  التربية الرياضية، وكلية العلوم، واستحداث هيكل كلًا من  كلية الفنون التطبيقية والتراثية والتربية النوعية والحاسبات والذكاء الاصطناعي (مستوى إدارة عامة)، مشيرة إلى أنه جاري حاليًا دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم  وظائفها.

جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
IMG-20231015-WA0090
IMG-20231015-WA0090
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم
IMG-20231015-WA0084
IMG-20231015-WA0084
IMG-20231015-WA0085
IMG-20231015-WA0085
IMG-20231015-WA0086
IMG-20231015-WA0086
IMG-20231015-WA0087
IMG-20231015-WA0087
جامعة سوهاج انطلاق أكبر الفلسطيني الشقيق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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