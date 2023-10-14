السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتابع تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية بالأسواق

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

وجّه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مراكز المحافظة وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية.

يأتي ذلك في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من اليوم السبت

وأشاد الفقي، بقرار رئيس مجلس الوزراء، لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، فى ظل ما يشهده العالم من أزمات إقتصادية، لافتًا إلى أن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن، والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

وأشار المحافظ، إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

من جهته، أوضح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم بالفعل بدء تطبيق المبادرة بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة والتي تشمل عدد 4 هايبر و4 معارض و5 فروع نص جملة، بالإضافة إلى أفرع جهاز الخدمة الوطنية التي تشمل 21 منفذًا ثابتًا، و9 سيارات متنقلة، لافتًا إلى التنسيق مع القطاع الخاص، وسلاسل الهايبر، والمحلات التجارية وأصحاب المبادرات للتوسع فى تطبيق المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار السكر الزيت والالبان بقرار رئيس مجلس الوزراء

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