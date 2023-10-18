الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعزيز الروابط

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم أنّ مبادرة الحزام والطريق، المشروع الضخم الذي أطلقته بلاده لتطوير بنى تحتية في حوالي مئة بلد، ستعطي زخمًا جديدًا للاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الصيني في كلمة ألقاها في بكين في افتتاح منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي" إنّ مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعزيز الروابط في ما يتعلق بالسياسة والبنى التحتية والتجارة والتمويل والتواصل بين الناس، وإعطاء زخم جديد للاقتصاد العالمي. بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وأضاف أمام وفود من 130 دولة تشارك في المنتدى أنّ بلاده ترفض "الإكراه الاقتصادي" و"المواجهة بين الكتل.

وشدّد الرئيس الصيني على أنّ بلاده مستعدّة لتعميق التعاون مع شركاء الح ولفت إلى أنّ بناء "مبادة الحزام والطريق بدأ في الصين، لكنّ إنجازاتها وفرصها ملك للعالم زام والطريق والعمل دون كلل لتحديث كلّ دولة في العالم.

وشدّد الرئيس الصيني على أنّ بكين لن تنخرط في أيّ "مواجهة أيديولوجية أو ألعاب جيوسياسية أو مواجهة بين الكتل.

وأضاف نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأنه فقط عندما يكون هناك تعاون مربح للطرفين، يمكن إنجاز الأمور وتنفيذها بشكل جيّد.

وقال نحن نعارض العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي وفكّ الارتباط.