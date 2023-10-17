مدبولى يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الصينى للمشاركين فى منتدى "الحزام والطريق"

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مأدبة عشاء أقامها الرئيس الصيني شي جين بينج، للترحيب برؤساء الدول والحكومات، المشاركين في منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي" ببكين، وذلك بقاعة الشعب الكبرى مساء اليوم.

واستقبل الرئيس الصيني، الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن المشاركين بالمأدبة من رؤساء الحكومات، وتم التقاط صور تذكارية.

كما ألقى الرئيس الصيني كلمة، رحب في مستهلها بالحضور، مؤكدًا أن بلاده حرصت منذ طرح مبادرة الحزام والطريق على تكثيف طاقاتها من أجل تعزيز الترابط والتواصل في العالم، حيث تعتبر هذه المبادرة منصة للتعاون تقوم على أساس تحقيق التنمية للشعوب، لافتًا إلى أنه تم تحقيق إنجازات ملموسة بالفعل، وأن التحديات الراهنة التي تواجه جهود التنمية يمكن تجاوزها من خلال التعاون والسلام.

4 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع “تيدا-مصر”

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بالعاصمة الصينية بكين مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المطور الصناعي الصيني (تيدا– مصر)، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك على هامش المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بداية شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع خطاب نوايا بين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو أيمين، رئيس مجلس إدارة شركة الصين إفريقيا تيدا للاستثمار، وذلك فيما يتعلق بطلب توسعات جديدة لتنمية وتطوير مساحة أخرى من الأرض تبلغ 3 كم2 لإقامة منطقة صناعية إضافية بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتضاف إلى مساحة منطقة تيدا- مصر، والتي تبلغ 7،3 كم2 وتخطت إجمالي الاستثمارات بها حاجز الـ2 مليار دولار.

وشهد رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات إطارية ثلاثية الأطراف، باستثمارات تصل إلى 755 مليون دولار، فضلًا عن توقيع خطاب نوايا لتوسعات المطور الصناعي، وكان أولها توقيع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين إفريقيا تيدا للاستثمار، وهى تشيشو، رئيس مجلس إدارة شركة Xinxing، لصناعات مواسير الزهر على اتفاقية إطارية تهدف لإنشاء مشروع لإنتاج مواسير حديد الدكتايل داخل تيدا– مصر، ومن المخطط لهذا المشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل أساسي لتغطية احتياجات إمدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة وغيرها من المجالات، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية بمبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، حيث تتم إقامته على مساحة 240 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى، كما يوفر 600 فرصة عمل، وتأتي هذه الاتفاقية الإطارية في أعقاب الاتفاق الذي تم بين وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجيا تشيرو، رئيس المجموعة الدولية لتشن شينغ أثناء زيارة الوفد لدولة الصين في مايو الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على إنشاء المشروع.