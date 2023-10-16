الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تنسيق جهود التهدئة فى غزة.. سامح شكرى يتلقى اتصالًا من وزير خارجية الصين

اتصال هاتفي بين سامح
اتصال هاتفي بين سامح شكري ووانج يي

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالًا من وانج يي وزير خارجية الصين.

جهود مصر للتهدئة في غزة

وأكد السفير أحمد أبوزيد، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس- X"، أن الاتصال بين شكري ووانج يي تناول الوضع المتأزم في قطاع غزة المحاصر.

وناقش الاتصال سبل تنسيق جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطينى داخل القطاع المحاصر.

من جانبه، استعرض شكري الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل خفض التصعيد الحالي. 

غزة جهود التهدئة الصين وزير الخارجية جهود مصر

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